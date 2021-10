Sunday Igboho: Akọ̀ròyìn tó fi fọ́nrán ohùn Igboho síta ti wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Cotonou

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni yajoyajo fihan pe ọwọ ileesẹ ọlọpaa ni orilẹede olominira Benin ti tẹ akọroyin kan, to n pin fọnran ohun oloye Sunday Igboho kaakiri.

Iroyin naa ni akọroyin naa lo pe Sunday Igboho lori foonu rẹ, to si bẹrẹ si ka ohun rẹ silẹ lasiko to n ba sọrọ lai sọ fun pe oun yoo se bẹẹ.

Idi ree ti Sunday Igboho se fariga lori isẹlẹ naa, eyi to tu ọpọ asiri nla nla jade, to si pe akọroyin naa lẹjọ lori iwa to hu naa.