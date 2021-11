Alaafin: Olorì Damilola ní òun ṣet;an láti padà sí ààfin Oyo, ọ̀rẹ́ ló ní kí òun máa ba Aláàfin jẹ́

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Ninu iroyin yii, Nigba to kuro ni aafin Oyo , olori naa ni ọrẹ oun kan ti oun ni ko maa ran oun lọwọ ninu asọ adirẹ ti oun n ta, to si n gbe ninu aafin pẹlu oun, ni Alaafin tun fẹ, to si ti loyun fun.

Baba naa, to ni oun ni oun ku fun Damilola bii baba tun fikun pe Alaafin n tọju awọn aburo Damilola pẹlu, to si n sanwo ile ẹkọ wọn to fi mọ iya to bi Damilola gan alara.