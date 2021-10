Justice Mary Odili: Àwọn agbófinró ya bo ilé Onídájọ́ Mary Odili, àwọn ohun tuntun tó súyọ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Onídájọ́ Mary Odili, adajọ ileẹjọ to ga julọ ni Naijiria ti awọn agbofinro ya bo ile rẹ lọjọ Ẹti

Awọn agbofinro ya bo ile Onidajọ Mary Odili nilu Abuja lalẹ ọjọ Ẹti, eyi si ti n fa ọpọlọpọ ariwisi ati awuyewuye pẹlu bi o ṣe jẹ wi pe onidajs agba ni Mary odili ni ile ẹjọ to ga juls lorilẹede Naijiria.

Amọṣa, ajọ EFCC to jẹ ajs to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ ati gbogbo iwa aitọ miran to nii ṣe pẹlu iṣuna ati ọrọ aje lorilẹede Naijiria ni awsn ko mọ nipa rẹ o.