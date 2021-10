Gómìnà díbọ́n bíi aláìsàn lọ ṣèwádí aṣemáṣe àwọn òṣìṣẹ́ iléèwòsàn, ọ̀rọ̀ kọ sísọ

Gomina ipinlẹ kan to fi aṣiri ipo rẹ pamọ ls si ile iwosan kan ṣugbọn ohun to ba pade nibẹ kọja sisọ. Muthomi Njuki

Gomina ipinlẹ Tharaka Nitu, Arakunrin Muthomi Njuki ṣe abẹwo si ileewosan kan. Ko fẹ ki wọn mọ pe oun lẹni to wa bẹ wọn wo lo mu ki Muthomi wọ aṣọ agbojo kan pẹlu ibomu ati fila eleyi ti yoo mu ko ṣoro fun ẹnikẹni lati daa mọ.

Gbogbo awọn to wa nile iwosan naa ni ko da gomina agbegbe naa to wa bẹ wọn wo mọ, ṣe awọn agba bọ wọn ni irinisi ni isọnilọjọ.

Ọpọ awọn araalu ni agbegbe naa niwọn n fi apa janu pe nigbakugba ti awọn ba ti lọ si ileewosan naa lo maa n gba awọn dokita ati nọọsi ibẹ lọpọ akoko ki wọn to da awọn lohun.

Ibi aye awọn to wa fun iwosan ni gomina Muthomi joko si fun ọpọlọpọ akoko, nibi to ti n wo iṣesi awọn dokita ati nọọsi ileewosan naa.

Nigba to pẹ, lo dide to si yọ gbogbo ohun to wọ fi bo aṣiri idanimọ rẹ kuro.