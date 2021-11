Tinubu: Ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ ló gbé mi lọ sọ́dọ̀ Buhari, àbẹ̀wó lásán ni

Aṣaaju ẹgbẹ oṣelu APC, Bola Ahmed Tinubu ti ṣe abẹwo si Aarẹ Muhammadu Buhari nile ijọba to wa l'Abuja.

Amọ nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ lẹyin abẹwo naa, Tinubu sọ pe oun kan lọ ki Aarẹ kaabọ pada si Naijiria ni, iyẹn lẹyin to tajo de lati Saudi Arabia, nibi to ti lọ ṣe Umra.