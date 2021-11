Lizzy Anjorin: Florida ọmọ mi gbà mi tórí kò mú ìdá kan nínú àbùdá mi, ti bàbá rẹ̀ ló mú

Gbajumọ oṣere tiata Yoruba, Lizzy Anjorin ti fi esi ayẹwo baba ọmọ rẹ to ṣe sita loju opo Instagram rẹ.

Lasiko to n kede esi ayẹwo ọhun, esi naa fi han pe ọkọ rẹ, ọgbẹni Lawal ni baba ọmọ naa.

Ninu atẹjade ọhun lo ti kede ọjọ ibi ọmọ naa bii ọjọ Kinni, ọsu Kọkanla, to si tun sọ pe ọmọ naa mu DNA baba rẹ, kaka ko mu ti oun.

Lẹyin naa lo ṣe fidio kan nibi to ti sọrọ lori ayẹwo naa ati esi to ba jade, o tun fi fidio ṣe ipolowo ọja to n ta.