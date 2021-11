Seyi Makinde: Àtúntò Nàíjíríà nìkan lọ̀nà àbáyọ, kìí ṣe ìpè fún ìyapa

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Gomina Makinde ni ọpọ awọn ajijagbara yii lo ti tan awọn eeyan jẹ to pọ nipa idi ti wọn se n pe fun iyapa Naijiria, ti ọpọ eeyan ko si mọ otitọ to wa nidi igbesẹ wọn.

Nigba to n sọrọ lori awọn igbesẹ to n gbe ti aabo to peye yoo fi wa nipinlẹ Oyo, Makinde ni oun ti fi owo to lookọ si ẹka eto aabo, to si n so eso rere.