Ikoyi Collapsed Building: Èèyàn tó lé ní ọgọ́rùn-ún lo wà lábẹ́ Ilé alájá mọ́kànlélógún dà wó ní Ikoyi l‘Eko

Eeyan kan ti ku ti eeyan kan mii si farapa ninu iṣẹlẹ ile alaja mọkanlelogun kan to wo lulẹ nilu Eko.

Awọn eeyan tọrọ naa ṣoju wọn lasiko ti ile naa wo sọ fun akọroyin BBC pe, iye eeyan to wa labẹ ile naa nigba to wo fẹrẹ to ọgọrun tabi ju bẹẹ lọ.