Kwara: Àwọn adarí iléẹ̀kọ́ wọ gàù fún gbígba owò lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà àìtọ́

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Iroyin ni igbeṣẹ ijọba yii ko ṣẹyin bi awọn obi kan ṣe lọ fi ẹjọ sun ni ẹka ileeṣẹ ijọba to n risi ọrọ eto ẹkọ, Ministry of Education and Human Capital Development, ni ilu Ilorin.