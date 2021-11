Ani Chukwuemeka: Mo ṣe fídíò láti tọrọ owó tórí àìsàn ìtọ̀ ṣúgà tó fa egbo tí kò jinná ní ìdí mi

wákàtí kan sẹ́yìn

O ti to asiko diẹ ti oserekunrin naa ti wa ni idubulẹ aisan, ko to o di pe Woli Jeremiah Fufeyin, fun ni owo naa ni ọjọ Aiku to kọja.