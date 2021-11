Salawa Abeni: Mi ò mọ̀ pé mo lè di ọgọ́ta ọdún láyé pẹlú àìlera mi

Eyi gan an ló jẹ ki gbajugbaja Olorin Waka, Queen Salawa Abeni dupẹ lọwọ Ọba Oke to da a sì di ẹni ọgọta ọdun loke eepẹ.

Salawa Abeni, lasiko to n ba iwe iroyin City People sọrọ, o ni sọ pe o ku diẹ ki oun daku lẹyin ti oun ri ero biba ninu gbọngan tawọn ọmọ rẹ ti ṣeto kalẹ ni ile itura naa nibi ti alejo to to ẹẹdẹgbẹrin ti joko.