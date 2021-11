Ire Poly Student: Akẹ́kọ̀ọ́ Poly kú l'Osun "lẹ́yìn tó ti ilé ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ dé

Iroyin to tẹ wa lọwọ lati ipinlẹ Osun sọ pe akẹkọọbinrin kan nile ẹkọ gíga gbogbonṣe to wa ni ilu Iree ti dero ọrun, lẹyin to ṣe abẹwo sí ile ọrẹkunrin rẹ.