Emezana Purity: Kí ló mú òjòwú ọ̀rẹ́kùnrin fì ìbínú yìnbọn lu ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ lẹ́yìn tó lóun kò ṣe mọ́

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

"Ọlọrun lo ni maa wa laye loni" ni ọrọ to n jade lẹnu arabinrin Emezana Purity nigba to n ṣalaye bi ojowu ọrẹkunrin rẹ ti ṣe binu yinbọn lu.

Ọrẹkunrin rẹ ti wọn ko fẹ ara mọ James Eno, lo yinbọn lu Emezana nile rẹ to wa ni Warri ni ipinlẹ Delta.

Purity tẹnu bọrọ fun BBC nileewosan to ti n jẹ irora lati ipasẹ ibọn yinyin naa, to si ṣalaye bi Eno ṣe wa ba oun nile, to fa ibọn yọ lẹyin toun sọ pe oun ko ṣe mọ.