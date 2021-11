Ikoyi collapsed building: Ta ló ń so Igbákejì ààrẹ, Yemi Osinbajo pọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ilé alájà púpọ̀ tó dà wó ní Eko?

wákàtí kan sẹ́yìn

Lati igba ti iṣẹlẹ ile alaja pupọ kan to da wo lagbegbe Ikoyi nilu Eko ti waye lọjọ Aje, ọjọ kini oṣu Kọkanla ọdun 2021, oniruuru awuyewuye lo ti waye.

Bi awuyewuye ti ṣe waye lori ohun to fa iṣẹlẹ naa, ni awuyewuye waye lori iye awọn to ti ku, awọn ti wọn ti ri gbe jade laaye, ati bẹẹbẹẹ lọ.

Amọṣa lọwọ yii, awuyewuye to n waye ni lori ẹni gan to ni ile naa.

Ninu atẹjade kan to gbe jade ninu iwe iroyin rẹ ọjọ kẹrin oṣu Kọkanla ọdun 2021, Sahara Reporters ni "wọn ti rii pe igbakeji aarẹ orilẹede Naijiria, Yẹmi Oṣinbajo ni ajọṣepọ pẹlu ile alaja mọkanlelogun to da wo nipinlẹ Eko"

Iwe iroyin naa tun kọọ pe, awọn alami awọn sọ fun awọn pe Igbakeji Aarẹ Yẹmi Osinbajo lo ra ilẹ naa lọwọ oloye Michael Ade-Ojo, to jẹ oludasilẹ ileeṣẹ Elizade Motors, lẹyin to de ipo igbakeji aarẹ.

Ki ni Igbakeji Aarẹ, Ọjọgbọn Yẹmi Oṣinbajo sọ lori ọrọ yii?

Ileesẹ aarẹ Naijiria ti fi atẹjade sita lori rẹ pe ko si ohun to kan igbakeji aarẹ pẹlu dukia ilẹ ati ile to dawo naa.

"O ti wa setigbọ igbakeji aarẹ pe iroyin irọ kan ti ileeṣẹ iroyin Sahara Reporters gbe jade lọjọ kẹrin oṣu kọkanla ọdun 2021 n kaakiri nipa ile alaja pupọ to da wo laipẹ yii pe:

Atẹjade naa ni ko si nnkankan ti igbakeji aarẹ ba gomina ipinlẹ Eko tabi oṣiṣẹ ijọba ipinlẹ naa kankan sọrọ nipa yiyọ iwe ti wọn le fi ti ile naa pa ki o to dawo.

Ati pe ko si igba kankan to gbe igbesẹ lati di iṣẹ awọn ajọ to n mojuto ọrọ ile gbigbe nipinlẹ Eko lọwọ.

Igbakeji aarẹ ṣalaye ninu atẹjade naa pe, o fihan daadaa pe iṣẹ iroyin onisọnu lawọn ileeṣẹ agberoyin jade 'Sahara Reporters' ṣe, ti o si ti fi ṣọwọ si awọn agbẹjọro rẹ fun igbesẹ gbogbo to ba tọ.

Amọṣa, Oloye Michael Ade-Ojo pẹlu ti sọrọ sita lori rẹ pe, irọ lasan niroyin naa ati pe oun ati Igbakeji aarẹ Oṣinbajo ko fi igba kankan ni idunadura lori ilẹ ti wọn kọ ile to da wo naa si.

O ṣalaye ninu atẹjade kan to funrarẹ buwọlu lati bomi pa ina awuyewuye ti iroyin iwe iroyin naa da silẹ pe, ilẹ to wa ni adojukọ ilẹ ti wọn kọ ile to da wo naa si ni toun, oun ko si ṣetan lati taa fun ẹnikẹni bi o ti wulẹ o mọ.