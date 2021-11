Baba Ijesha rape case: Ilé ẹjọ́ ti sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ Kejìlá oṣù yìí

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Igbẹjọ Baba Ijesha ti n tẹsiwaju nílé ẹjọ gíga to n gbọ ẹsun ifipabanilopo to wa ni Ikeja, niluu Eko.

Ẹlẹri ọhun to jẹ ọlọpaa, ASP Wahab Kazeem sọ pe oun loun ṣe ìwádìí ẹsun ti wọn fi kan Bàbá Ijesha.

ASP Kazeem sọ níwájú ilé ẹjọ náà pé, ẹlòmíràn, ti wọn pe orúkọ rẹ ni Abigael so fún àwọn pe Baba Ijesha ba oun ṣe aṣemáṣe nigba ti oun wa ni ọmọ ọdún méjìlá, ṣugbọn Baba Ijesha ni irọ ni ẹsun náà.

Ìkọ olupẹjọ ti fi ọrọ ti onile Baba Ijesha ni Ajah kọ, to fi mọ ọrọ arabinrin Abigeal ati ọrọ Baba Ijesha lelẹ gẹgẹ bíi ẹrí, ìyẹn exhibit nile ẹjọ náà.

Lẹyinorẹyin, adájọ Oluwatoyin Taiwo to n gbọ ẹjọ náà ti sun sí ọjọ Ẹtì, ọjọ kejìlá, oṣù yìí ki àwọn olupẹjọ le mu awọn ẹlẹri to kù wá, tii ṣe awọn ọlọpaa to kọkọ n ṣe iwadii ọrọ náà.