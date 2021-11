Afeez Akintunde: Ẹbí afurasí ní wọ́n tún fi ẹ̀sùn kan pé ó ṣe onígbọ̀wọ́ fífọ́ ọ̀gbà ẹ̀wọ̀n Abolongo l‘Oyo

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

L'owurọ Ọjọbọ, ọjọ Kejidinlogun osu Kọkanla ọdun 2021 ni awọn agbẹbọn to wọ aṣo ologun yawọ ile gbajugbaja oloṣelu naa.

Akintunde, to tun jẹ alaga tẹlẹri fun ẹgbẹ awakọ, NURTW nilu Ọyọ, ti awọn eeyan mọ si 'Tula Ọyọ', ni awọn ologun gbe lọ lai darukọ ibi ti wọn ti wa tabi ṣe afihan iwe to fun wọn laṣẹ lati gbe igbesẹ naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọkan lara awọn ọmọ Akintunde to ba BBC Yoruba sọrọ, Alhaji Afeez Akbar ṣe alaye pe, ni nnkan bi i aago meje aabọ owurọ ni iṣẹlẹ naa waye ni ile wọn to n bẹ nilu Ọyọ.

O ni baba oun ro aṣọ mọ idi lasiko to n mura lati wọ ile iwẹ ni awọn afurasi aṣoju ileeṣẹ ologun to di ihamọra ogun naa ya wọle.

Akbar fi kun ọrọ rẹ pe, lẹyin ọpọlọpọ ẹbẹ ti aya Akintunde bẹ, ni wọn to fun ọkọ rẹ lanfani lati wọ aṣọ, ti wọn si gbe lọ.

Idile Akintunde fi idi ọrọ mulẹ pe, gbogbo awọn afurasi ọmọ ologun to yawọ ile naa lo di ihamọra ogun, to fi mọ awakọ to gbe wọn wa.