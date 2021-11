Anambra election: Ìbẹ̀rù-bojo gbalẹ̀ bí ètò ìdìbò gómìnà Anambra yóò ṣe waye lónìí

Koda, awọn eeyan kan sa kuro nipinlẹ Anambra lati sa asala fun ẹmi wọn nitori wọn ko mọ ohun to le ṣẹlẹ lasiko eto idibo.

Ọkan lara wọn to sa lọ si ilu Asaba nipinlẹ Delta ni oun ti fẹ lọ fori pamọ titi di igba ti eto idibo naa yoo fi tan.

Ẹnikan ti ko darukọ ara fawọn akọroyin ni ko si ẹni to fẹ ku lo jẹ kawọn eeyan maa kuro ni Anambra ṣaaju eto idibo gomina.

Ohun to jẹ iyalẹnu fun ọpọ eeyan ni pe ẹgbẹ IPOB ti fagile ofin konle-o-gbele to kede ṣaaju eto idibo ọhun eyi to le maa mu awọn eeyan bẹru.