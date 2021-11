Ikoyi house collapse: Bíríkìlà t'órí kó yọ ní òun rò pé òun máa kú ni lẹ́yìn tí ó wà lábẹ́ ògiri àlàpà fún ọjọ́ kan

Aja to re'le ẹkun to bọ, o yẹ ka ki aja ku ewu.

Bayii gan an ni ọrọ ṣe ri pẹlu awọn eeyan to moribọ nibi ile to da wo lagbegbe Ikoyi niluu Eko lọjọ kinni oṣu kọkanla.