Ondo UNIMED fees hike: Ìjọba ipínlẹ̀ Ondo ṣàfikún owó fásitì sí ₦2.245m

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Ondo ti ṣe afikun iye owo ile ẹkọ ẹkọṣẹ iṣegun to wa niluu Ondo, University of Medical Sciences, UNIMED.

Pẹlu afikun tuntun yii, iye owo ti awọn ti kii ṣe ọmọ ipinlẹ Ondo yoo maa san ti ni afikun to le ni ida aadọta ju iye owo ti awọn akẹkọọ to jẹ ọmọ ipinlẹ Ondo yoo maa san.

Awọn akẹkọọ lati ipinlẹ Ondo to n kẹkọọ bii Biochemistry ati Physiology yoo maa san ₦350,000 lọdun nigba ti awọn akẹkọọ lati ipinlẹ miran yoo maa san ₦400,000.

Lara awọn eeyan naa ni agbẹnusọ ẹgbẹ oṣelu PDP l'Ondo, Kennedy Peretei to sọ pe ijọba to wa lode l'Ondo ko kọbi si irufẹ iya to n jẹ awọn araalu.