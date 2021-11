Pastor Nomthi Odukoya, ìyàwó Pásítọ̀ Àgbà ìjọ Fountain of Life ti kú

Pasitọ Nomthi Odukoya ni iyawo keji Pasitọ Taiwo Odujkoya, to jẹ oludasilẹ ṣọọṣi Fountain of Life Church.

Titi di igba to ku, ipo Igbakeji Pasitọ Agba lo wa ninu ijọ naa, nibi to ti n ran ọk rẹ lọwọ lati ṣe amojuto ṣọọṣi naa to ni to ẹgbẹrun mẹwaa ọmọ ijọ.