Ikoyi house collapse: Ẹni kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ rà nínú ilé alájà 21 tó wó l'Eko ti ṣàdéhùn láti san N206m sí N1.24bn kó tó wó

wákàtí kan sẹ́yìn

Bayii gan an lọrọ ṣe ri pẹlu awọn eeyan to fẹ ra ninu ile alaja mọkalelogun to da wo lagbegbe Ikoyi niluu Eko lọjọ kinni oṣu kọkanla.