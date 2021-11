Ondo Sky Cloth: Bóyá ó ní ogún kan tó pọ̀ tó fẹ́ ja ìdílé mi ní Ọlọ́run bá mi fi gbígbé aṣọ yẹn ṣe ìṣẹ́gun

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

BBC Yoruba boju wo ọrọ yii a si ṣe iwadii finifini lati mọ ohun to ṣẹlẹ gangan.

Iwadii wa ni ipinlẹ Ondo lo fihan pe ibi ti aṣọfunfun pupọ oni yaadi pupọ ti awọn eeyan n du mọ ara wọn lọwọ yii ni ile arabinrin kan to maa n fi oriṣiriṣi aṣọ ṣe gbọngan ayẹyẹ ni ọṣọ.

"Lọsan ni awọn eeyan bẹrẹ si ni pe mi lati bi mi pe ṣe mi o sa aṣọ iṣ mi sita tori aṣọ kan wa loju ofurufu to ti rin jina to n dru ba eeyan to n ṣe bii ejo".