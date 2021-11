Oluwo God festival: Oluwo ṣe ọdún Ọlọ́run Ọba, àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ní kó tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ àwọn lórí ọ̀rọ̀ tó sọ

Oluwo ti ilẹ Iwo, Oba AbdulRasheed Akanbi ṣe ọdun Olodumare lọjọ Iṣẹgun ọjọ kẹsan an oṣu kọkanla ọdun 2021, aye gbọ ọrun mọ.

Nibi ọdun Ọlọrun Ọba yii ni Oluwo ti sọ faraye pe oun kọ ni Ọba, Ọlọrun nikan ni Ọba, Ọlọrun nikan si ni gbogbo eeyan to wa nibi ayẹyẹ Ọdun Ọlọrun Ọba waa yin.

Oluwo ni ''ọba alade gbọdọ maa gboṣuba fun Eledua to jẹ Ọba awọn ọba.

Mo lagbara lori gbogbo oriṣa nitori emi ni mo n ṣoju Eledumare to n jẹ Kabiyesi.''

Ṣaaju nigba ti Oluwo kọkọ kede pe oun yoo ṣe ayẹyẹ yii, akọle to pee ni "Ọdun Olodumare" amọ nigba to ya, Oluwo yii pada si "Ọdun Ọlọrun Ọba" fun idi to jẹ wipe Kabiyesi nikan lo mọ.