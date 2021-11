Woma kiiled three years after daughter: Wọ́n gún obìnrin yìí pa nílé rẹ̀ l'Ondo, ìwádìí bẹ̀rẹ̀

Wọn gun obinrin naa pa nile rẹ to wa ni Abusoro, lagbegbe Ijọka Road, niluu Akure.

Ṣaaju lọdun 2018 ni awọn kan ti kọkọ gun ọmọ rẹ obinrin to jẹ ẹni ogun ọdun, Oluwaseun Ajila "Fiona" pa nile yii kan naa.

Titi di akoko yii, ko si ṣeni to le sọ awọn to wa nidii iṣẹlẹ iku ọmọ obinrin ọhun ki wọn to tun gun oun naa pa.