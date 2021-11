Ikoyi house collapse: Wọ́n tún ti yọ òkú èèyàn méjì síi níbi ilé tó wó l'Eko, èèyàn mẹ́ẹ̀dógún ló mórí bọ́

Eyi lo jẹ ko di eeyan marunlelogoji to ku nibi iṣẹlẹ naa bayii lẹyin ti wọn ti yọ mẹtalelogoji tẹlẹ.

Bakan naa ni o ṣalaye pe irọ ni ahesọ ọrọ kan tawọn eeyan n gbe kiri pe ijọba ti paṣẹ pe ki wọn wo awọn ile meji ti ileeṣẹ Fourscore Limited kọkọ kọ sẹgbẹ eyii to wo lulẹ.

Omotosho ni ''igbimọ to n ṣe iwadii lori iṣẹlẹ ile to wo ni Ikoyi ṣi n ba iṣẹ wọn lọ.

Igbimọ yii lo maa ṣe ayẹwo lori awọn ile meji ti wọn kọkọ kọ sẹgbẹ eleyii to wa lati mọ bo ya ijọba maa da a wo lulẹ.

Awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi ṣi n ba iṣẹ lọ nibi ile to wo, lilọ bibọ ọkọ lopona Gerrard ti iṣẹlẹ ọhun ti waye ti n lọ geere lẹyin ti a ṣi ọna ọhun pada.

Awọn ẹbi ti awọn eeyan wọn wa lara awọn to ku nibi iṣẹlẹ naa ṣi n lọ si ile iwosan IDH ni Yaba lati gbe oku eeyan wọn.

Ẹbi to to mejilelọgbọn lo ti lọ fun ayẹwo ara wọn ni ile iwosan naa lati le mọ oku to jọ ti wọn.