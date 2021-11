Sunday Igboho: A ṣì lè jèbùrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti Kanu tí wọ́n bá kàn sí wa - Malami

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ti araalu ba hu iwa ọdaran, o ti di dandan ki ijọba da sẹria fun irufẹ araalu bẹẹ.

"Mi o le sọ ni pato pe a maa yanju ọrọ to wa nilẹ pẹlu ọrọ oṣelu, pẹlẹkutu tabi pe a o jeburẹ lai ṣe pe awọn ti ọrọ kan kọkọ kan si wa."

"Ti wọn ba kan si wa lori ọna abayọ, a oo gbe ohun ti wọn ba sọ yẹwo to ba ni gbongbo, to ba jẹ eyii to ni gbongbo lẹyin naa ni a le sọ boya ijiroro le waye."