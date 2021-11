Ethiopia: Orílẹ̀èdè tó ní oṣù mẹ́tàlá,, tó tún jẹ́ ibi tí Àpótí Ẹ̀rí Israel wà

Orilẹ-ede yii jẹ ibi kan to yatọ si awọn orilẹ-ede agbaye to ku.

Kini idi to fi jẹ bẹ ati pe iru ayẹyẹ wo ni wọn maa n ṣe lajọyọ ọdun tuntun?

Mọ si nipa awọn nkan to mu Ethiopia yatọ si awọn orilẹ-ede yooku ni agbaye.

1. Oṣu mẹtala lo wa ninu ọdun ti wọn

Idi ni pe wọn n ṣe onka ọdun ibi Jesu Kristi lọna to yatọ. Nigba ti ijọ Aguda ṣe atunsẹ si onka rẹ ni ọdun 500 AD, ijọ igbaani ni Ethiopia ko sẹ bẹẹ.

Ni awọn orilẹ-ede kan, awọn ọmọde ma n kọ akọsori nipa iye ọjọ to wa ninu oṣu kọọkan.

Ṣugbọn ni Ethiopia, ko si nkan to n jẹ bẹẹ: Ọgbọn ọjọ lo wa ninu oṣu mejila, ti oṣu kẹtala to kẹhin ọdun si ma n ni ọjọ marun-un tabi mẹfa.

2. Orilẹ-ede Ethiopia nikan ni wọn ko mu ni ẹrú ni Africa

Orilẹ-ede Italy gbiyanju lati wọ Ethiopia, to n jẹ Abyssinia lasiko naa, ni ọdun 1895.

Wọn gbiyanju lati fi ọgbọn wọle si Ethiopia, nitori pe wọn ti ṣẹgun Eritrea to wa ni ẹgbẹ rẹ. Wọn ba tii fun ọpọlọpọ ọdun.

Ọdọọdun ni ajọyọ ma n waye lati ṣe iranti ogun ti wọn ti ṣẹgun Italy, Battle of Adwa. O pe ọdun 125 ninu oṣu Kẹta.

Ṣugbọn, Ethiopia ṣẹgun wọn loju ogun ti a mọ si Battle of Adwa.

Ọkan lara awọn Ẹmpẹrọ to jẹ lẹyin Menelik, Haile Selassie, lo anfaani iṣẹgun ti wọn ni lori Italy lati beere fun idasilẹ ajọ iṣọkan ilẹ Africa, Organisation of African Unity (OAU), to ti di African Union bayii.