Amotekun Ondo: Ìwádìí ń tèsíwájú lórí afurasí ajínigbé tó n múra bíi wère ní gáréèjì Akure

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Ọwọ palaba arakunrin kan to n dibọn bii were lati maa fi ji awọn eeyan gbe ti ṣegi nipinlẹ Ondo.

A gbọ pe Gareeji ọkọ to wa ni Akure ni ẹni ọgbọn ọdun yi ti n rinrin gberegbere kaakiri ki ọwọ to tẹẹ.

Ninu ọrọ awọn to n taja ni gareeji naa, wọn sọ fun ileeṣẹ iroyin PM News pe ''ṣaaju ki wọn to mu Ibrahim, niṣe lo maa n rin kaakiri gareeji Akure si orita Itanla''

Yatọ si pe ko sọrọ boya arakunrin naa wa ni ọdọ awọn tabi ko si,Adeleye ni awọn ṣi n tẹsiwaju pẹlu iwadii ati pe bawọn ba pari awọn yoo fi to akọroyin leti.

''Ni kete taa ba ti ni iroyin miran si nipa iṣẹlẹ yi ati iwadii wa, a o fi to yin leti''lọrọ to sọ kẹyin ki o to pari ifọrọwanilẹnuwo naa