Unilorin beats lecturere to stupor: Ara lẹ́kíṣọ́rà Zakariyyah ti ń yá lẹ́yìn tí ọmọ 400L lù ú - Aláṣẹ Fásitì

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Iroyin to tẹ wa lọwọ latiri fidio kan to tan ka lori ayelujara nipe ọmọ ile ẹkọ kan ni ẹka imọ ẹkọ Sayẹnsi Microbiology ni Fasiti Ilorin lu olukọ rẹ obinrin bii bara.

Wọn ni ṣaaju asiko yii, o ti maa n lọ si ile ọga to jẹ olugbaninimọran fun ipele ẹkọ to wa lati kan ilẹkun rẹ.

Iroyin ni o s fun olugbaninimran ọhun pe oun o ba ti pa a to ba jẹ pe oun ṣeeṣi ri ilẹkun ṣi ni gbogbo awọn ọjọ to n wa.

Eeyan kan to mọ gbogbo ohun to ṣẹlẹ lo ṣalaye pe Captain Walz lọ si ọfiisi ọga obinrin naa lati bẹẹ toripe ko ṣe eto SIWES.

Ẹni to ṣoju rẹ ni obinrin naa gbiyanju lati sa ṣugbọn ṣe lo tun n le e titi to fi sa wọ inu ọfiisi kan am Captain Walz tun fọ ferese wọle to si n lu u bii bara.