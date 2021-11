Obasanjo: Ẹ ò lè jíròrò l'órílẹ̀èdè yín bẹ́ ò bá paná ìjà ogún tẹ́ẹ ṣì ń jà

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Aṣoju patakii àjọ isọkan agbaye fun pipẹtu sááwọ̀ to tun jẹ Ààrẹ orileede Naijiria tẹ́lẹ̀ rí, Oloye Olusegun Obasanjo tí kilọ fún pé ìjíròrò ko leè pèsè alafia rara ni orileede Ethiopia niwọn ìgbà ti wọn ba si tẹsiwaju nínú ogun tí wọn n bá ara wọn ja to si n le sii.

Ọgbẹni Obasanjo to ṣẹ̀ṣẹ̀ padà de lati orileede náà laipẹ nibi to ti bá àwọn alasẹ ijọba orileede naa sọ̀rọ̀ àti ẹgbẹ́ to ń ṣojú awọn to n ja fún ominira awọn eeyan ilẹ̀ Tigray (TPLF) tí wọn ti jọ ń doju ogun kọ ara wọn to ti le ni ọdun kan bayii.