Sani Dangote : Àbúrò oníṣòwò Aliko Dangote tó jẹ́ igbákejì Dangote Group jáde láyé

Sani Dangote ko lokiki to ẹgbọn rẹ Aliko Dangote ṣugbọn oniṣowo to munadoko loun naa ṣe.

Orisirisi ipo ati oye lo si dimu to fi mọ ti Chartered Institute of Shipping of Nigeria ti wọn tun fi jẹ aarẹ ẹgbẹ awọn to n pese ajilẹ ni Naijiria,FERSAN.