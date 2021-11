Oyingbo Market Protest: Folashade Tinubu ti ọjà Oyingbo pa torí N5m, àwọn ọlọ́jà ń ṣe iwọ́de

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Àwọn ontaja kan ninu ọjà Oyingbo, ọkan lara awọn ọja nla nipinlẹ Eko ti n ṣe iwọde tako ẹni to jẹ Iyaloja gbogboogbo nipinlẹ Eko, Arabinrin Folashade Tinubu-Ojo.

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Ẹnikan to jẹ onisẹ ọwọ ni Oyingbo, àmọ́ ti ko fẹ ka darukọ rẹ sọ pe lootọ ni Iyaloja naa ti abala kan ninu ọjà Oyingbo pa.

O ni abala to jẹ àwọn sọọbu ti wọn kọ (shopping complex) ni ọrọ naa kan.

O sọ pe iroyin ti oun gbọ ni pe Iyaloja náà, Folashade Tinubu-Ojo pasẹ fun àwọn to n lo àwọn sọọbu ọhun, to fi mọ awọn to n taja lẹgbẹ titi, pe ki wọn o da miliọnu marun Naira jọ, ki wọn o si fi ransẹ si oun.