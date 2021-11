November 16 Public Holiday: Gómìnà Obiano fòntẹ̀ lù àyájọ́ Ọ̀jọ ìbí Zik, ó ní kí ìjọba àpapọ̀ náà ṣé bẹ́ẹ̀

Nilu Zungeru ni wọn ti bi Zik lọdun 1904 nibi to jẹ ipinlẹ Niger lode oni.

Ọdun ẹlẹẹkẹẹta ree ti ipinlẹ Anambra to jẹ ilu abinibi Zik yoo maa ṣe ayajọ yi ti wọn si yaa sọtọ gẹgẹ bi ọjọ isinmi.

Lati oṣu Kẹrin ọdun 2001 ni ile ifowopamọ agba CBN ti ṣapọnle Zik pẹlu owo yi to jẹ owo to tẹle eleyi to ga julọ ni Naijiria