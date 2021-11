Lekki Massacre: Kò ní sí ọ̀rọ̀ òkú òru lórí àbájáde ìwádìí nípa #EndSARS, Lekki Toll Gate, Sanwo-Olu ṣèlérí fárá Eko

Ni ọjọ Aje, ọjọ karundinlogun oṣu kọkanla ọdun 2021 ni igbimọ oluwadi ti ijọba ipinlẹ Eko gbe kalẹ lori ẹsun aṣemaṣe ti wọn fi kan awọn ọlọpaa SARS ati ohun to ṣẹlẹ ni Tollgate logunjọ oṣu kẹwaa ọdun 2020.

Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ti fi ọkan awọn eeyan balẹ pe ko si ọrọ oku oru kankan bo ti wulẹomọ lori ọrọ abajade iwadii igbimọ naa ati wi pe oun ti gbe igbimọ ẹlẹni mẹran kan kalẹ lati gbe iwe ilana ijọba, - White paper, jade lori rẹ lọna ati lee mu ki ijọba ipinlẹ Eko gbe igbesẹ gbogbo to ba yẹ lori rẹ ni kiakia.

Ni alẹ ọjọ Aje ni kete lẹyin ti igbimọ naa gbe abajade iwadi rẹ iwaju gomina ipinlẹ Eko ni iji awuyewuye lori abajade naa ti jade sigboro pe ẹda abajade naa kan ti lu sita eyi to sọ pe lootọ lawsn ologun yin ibọn ni Tollgate ti ọpọ si ku ti awọn miran si fara ṣeṣe.

Ninu ọrọ tirẹ to sọ, alaga igbimọ naa, Adajọfẹyinti Okuwobi ni owo to to irinwo o le mẹwaa miliọnu Naira ni wọn buwọlu fun sisan fun aadọrin eeyan gẹgẹ bi owo gba maa binu lori awọn iwa familete n tutọ awọn ọlọpaa.