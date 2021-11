Cute Abiola missing: Ẹbí Cute Abiola sọ pé wọn kò gbúrò rẹ̀ láti ọjọ́ Ajé

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Oluwatoyin to tun jẹ ọmọ ogun ori omi , ni akẹẹgbẹ rẹ ninu iṣẹ awada ṣíṣe, Mr Macaroni, kede loju opo Twitter rẹ pe ẹbi ati ọrẹ rẹ n wa.

"Lẹyin to pe iyawo ati awọn alajọṣiṣẹpọ rẹ pe oun ti de ibi iṣẹ, ko ti i pada sile lọdọ ẹbi rẹ, bẹẹni ẹnikẹ́ni ko gburo rẹ titi di asiko yii."

Ṣugbọn sa, iroyin kan ti a ko tii fidirẹmulẹ sọ pe inu ahamọ ileeṣẹ ọmọ ogun ori omi lo wa lati igba to ti de ibi isẹ lọjọ Aje.

Bẹẹni ko si ẹni to mọ ẹ̀sùn ti wọn fi kan an, eyi to gbe de atimọle.