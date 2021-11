EndSARS panel report: Rinu Oduala, adarí ìwọ́de EndSARS dúró lórí pé bí irọ́ àwọn ìjọba bá lọ lógún ọdún, òtítọ́ á lékè

Iwe akọsilẹ abajade iwadii igbimọ lori aṣemaṣe awọn ọlọpaa ati iṣẹlẹ to waye ni Lekki Toll gate logunjọ oṣu kẹwaa ọdun 2020, to wa nigboro lori ayelujara, eleyi to n fa ọpọlọpọ awuyewuye bayii yats si eleyi to wa lọwọ ijọba ipinlẹ Eko.