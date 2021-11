Police vs Olokada: Kí ló fa rúgúdù láárín ọlọ́pàá àtàwọn ọlọ́kadà ní Obalende, l'Eko?

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Gẹgẹbi ohun ti awọn o ṣoju mi kan sọ fun BBC News Yoruba, ni nnkan bii agogo mọkanla owurọ ọjọru lawọn ọlọpaa ikọ Taskforce nipinlẹ Eko ya wo agbegbe abẹbẹ afara to wa ni Ọbalaende tawọn ti ihamọra ogun eyi to ba ọpọ awọn eeyan to wa lagbegbe naa, yala ọlọja tabi awọn to n gba ibẹ lọ si ibikan lojiji ti kaluku si bẹrẹ si ni sa asala kaakiri lati yẹra fun iro ibọn ti wọn n gbọ lakọlakọ.