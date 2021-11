Alaafin of Oyo: Alaafin fún ọmọbìnrin rẹ̀ tó gbé ipó "First Class" jáde ní fásítì lẹ́bùn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Alaafin Oyo, Oba Lamidi Adeyemi ti fi ọkọ bọginni kan da ọmọbinrin rẹ, Zainab Adebunmi Adeyemi lọla lẹyin to gbe ipo kinni (First Class) jade ni fasiti Lead to wa niluu Ibadan.