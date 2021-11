EndSARS report: Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jù lọ nílé asòfin sọ pé ìjọba àpapọ̀ ní ẹjọ́ láti jẹ lórí ìpànìyàn Lekki Tollgate

Agbarijọpọ awọn ọmọ ẹgbẹ́ oselu to kere julọ ni ile asoju-sofin Naijiria, sọ pe oun ti ṣe agbeyẹwo abajade iwadii ogbimọ ti ipinlẹ Eko gbe kalẹ lori ọrọ iwọde EndSARS. Àwọn asofin naa sọ pe ijoba apapọ ni ẹkọ lati jẹ. Wọn sọ ninu atẹjade kan ti olori àwọn ọmọ ẹgbẹ oselu to kere julọ nile asofin naa, Ndudi Elumelu fi ọwọ si, ti wọn si fi sita lọjọ Ọjọbọ, pe abajade iwadii naa fihan pe lóòótọ́ ni ipaniyan waye ni Lekki Tollgate ni ogunjọ, oṣù Kẹwàá, ọdun 2020,botilẹ jẹ pe awọn kan sọ pe irọ ni. "Lẹyin ti a fi ara balẹ ṣe agbeyẹwo abajade iwadii ogbimọ ti ijọba ipinlẹ Eko gbé kalẹ lori ọrọ EndSARS, a ri pe igbiyanju ijọba apapọ lábẹ́ ẹgbẹ́ oselu All Progressives Congress, APC, lati bo bi wọn ṣe pa awọn ọdọ Naijiria ni Lekki Tollgate, jẹ ẹri pe ijọba ṣe atilẹyin fun diditẹ mọ awọn ọmọ Naijiria.""Bakan naa si ni ẹri to wa ninu abajade iwadii ọhun, to fihan pe awọn osisẹ alaabo to jẹ ti ìjọba, ko oku awọn ti wọn pa lọ, ti wọn si tun pa àwọn ẹri iṣẹlẹ naa rẹ, jẹ ẹrù wiwo lori ìjọba apapọ to ti kọkọ sọ pe ipaniyan naa ko waye."Yàtọ̀ si eyi, awọn asofin naa tun bu ẹnu ẹtẹ lu minisita eto iroyin ati àṣà, Lai Mohammed, fun bose sare sọ lori agbohunsafẹfẹ pe ipaniyan ko waye ni Lekki Tollgate, lai bikita fun awọn ẹlẹri iṣẹlẹ ibanujẹ naa. Wọn ni o yẹ ki Lai Mohammed kọ̀wé fi ipo rẹ silẹ ni tabi ki Aarẹ Muhammadu Buhari daa duro, pẹlu ẹri tuntun to jade bayii. Wọn tun rọ àwọn ìbímọ to n ṣe iwadii ni awọn ipinle miran pe wọn ko gbọdọ bo iṣẹlẹ bẹẹ mọ́ra.