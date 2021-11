Child Violence: Ọgá ọmọ ọdọ tó fí ìbínú dá omi gbóná s'ará ọmọ ọdọ rẹ̀ kò sí pànpẹ ọlọ́pàá

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Police Tok-tok pesin SP Nnamdi Omoni say even though di family of di 9 year old girl dey ask to withdraw di case, di matter now na State offence and dem go charge am go court even if both families settle.