Lateef and Mo’Bimpe: Adebimpe ní òun kò ní fi iṣẹ́ eré tíátà sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbéyàwó òun pẹ̀lú Lateef Adedimeji

Gbajugbaja oṣere ori itage, Adebimpe Oyebade naa ti sọrọ soke lori igbeyawo rẹ to n bọ lọna pẹlu akẹgbẹ rẹ, Lateef Adedimeji.

Ninu ifọrọwerọ to ṣe pẹlu iwe iroyin Punch, Adebimpe, sọ pe Lateef ko tii kọ ẹnu ifẹ si oun lasiko ti oun sọ ni gbangba pe kii ṣe ọrẹkunrun oun.

Mi o nilko lati ṣe bẹẹ nitori n kii ṣe alafẹyẹyẹ obinrin to maa n gbe ọrọ aye ara rẹ kaakiri, gbogbo eeyan lo si mọ mi bẹẹ.

Nigba to n sọ nipa ayẹyẹ igbeyawo wọn to n bọ lọna, Adebimpe ni kii ṣe igbeyawo idakọnkọ lawọn fẹ ṣe nitori awọn ti ọpọ ero to fi mọ awọn akọroyin pẹlu.