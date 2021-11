Davido ti kéde bí yóò ṣe ná ₦200m tó rí gbà fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀

Olorin takasufe, David Adeleke, ti ọpọ awọn ololufẹ rẹ mọ si Davido ti kede pe oun yoo pin gbogbo owo to ri gba fun ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ si ile awọn ọmọ alainiya kaakiri Naijiria.

Davido lo kede igbesẹ naa ninu atẹjade kan to fi sita loju opo Instagram rẹ lọjọ Abamẹta.

Ṣugbọn ka to wi, ka to fọ, awọn eeyan ti da owo to le ni ọgọrun un miliọnu naira jọ fun lati ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi naa laarin wakati mẹrinlelogun.