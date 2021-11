Jumoke Oyeleke: Wo ẹ̀bùn ńlá tí ìjọba fi ta ìyá tó pàdánù ọmọ rẹ̀ lásìkò ìwọ́de lọ́rẹ

Idunnu ti subu lu ayọ fun iya Jumoke Oyeleke, tii se ọmọbinrin to ku lasiko iwọde Yoruba Nation nilu Eko.

Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ti haaya ile oni yara meji ti wọn kọ si adugbo Ikorodu, eyi ti gbogbo ẹsọ inu ile wa ninu rẹ, fun obinrin naa, to si sanwo ile ọdun mẹta.

Bakan naa ni ijọba ipinlẹ Eko tun fi miliọnu kan naira ti ile naa nidi, to si ko wọn fun iya Jumoke Oyeleke.

Atẹjade kan ti akọwe iroyin si gomina ipinlẹ Eko, Gboyega Akosile fisita ni obinrin naa ati awọn ọmọ rẹ ni wọn n gbe ninu ile alapa kan to wa ni adugbo Ogudu nipinlẹ Eko tẹlẹ, ko to di pe ijọba dide iranwọ fun wọn.

Nigba to n ko kọkọrọ ile merẹnti naa le Arabinrin Ifeoluwa Oyeleke, tii se iya Jumoke lọwọ, amugbalẹgbẹ fun gomina ipinlẹ Eko, Titi Oshodi ni ijọba n feti leko lori ọrọ naa lati igba ti asita ibọn ti pa ọmọbinrin naa lasiko iwọde Yoruba Nation.

"Ilegbe tuntun ti wọn haaya fun awọn idile Jumoke to jalaisi lasiko iwọde Yoruba Nation ni a wa bayii, a ti de ile ti wọn n gbe tẹlẹ lati mọ ipo ọrọ aje arabinrin naa, ti aanu si se wa.

Nibayii, a wa ko kọkọrọ ile tuntun le obinrin naa ati ọmọ rẹ mẹta to ku lọwọ lati maa gbe ibẹ, gomina Sanwo-Olu si lo siju aanu yii wo wọn, bi o tilẹ jẹ pe ko seese mọ lati ji Jumoke pada saye.

O ni gomina naa haya ilegbe fun wọn lati maa gbe nigba to n gbe igbesẹ akọtun fun wọn lọjọ iwaju, ki wọn le tẹsiwaju.

Nigba to n fesi lori ọwọ ọrẹ ti ijọba Eko na si naa, Iya Jumoke tii se ọmọ ọdọ to n bawọn eeyan tun ile se, to si tun n tọju ayika ile dupẹ lọwọ ijọba Eko.