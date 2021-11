Osun Hotel Murder: Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Osun kède ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé láti fi ojú àṣebi hàn

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Osun ti sọrọ lori ibi ti wọn ba iwadii wọn de lori iku to pa ọgbẹni Timothy Adegoke nile itura kan to wa niluu Ile Ife.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ileeṣẹ ọlọpaa ti lọ wu oku ọkunrin naa nibi ti wọn sin si, awọn onimọ ijinlẹ si ti mu lara ẹya ara lọ sinu laabu fun iwadii to peye, eyi ti yoo tu iṣu de isalẹ ikoko irufẹ iku to pa.

O ni "Lẹyin to ku ti wọn si gbe oku rẹ sinu igbo kan ni Ile Ife, a gbera, a si gbe awọn to mọ nipa imọ ijinlẹ bi wọn ṣe maa n ṣe ayẹwo oku lati mọ irufẹ iku to pa oloogbe naa dani, to fi mọ awọn mọlẹbi rẹ."