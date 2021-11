ILana Omo Oodua: Ẹgbẹ́ IOO jáwé gbélé ẹ fún Otunba Olukoya, fòǹtẹ̀ lu Adeleye àti Akinwande

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Ẹgbẹ Ilana Omo Oodua to n beere fun idasilẹ orilẹede iran Yoruba ti salaye nipa awọn ohun to fa awuyewuye to n waye ninu ẹgbẹ naa.