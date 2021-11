Baba Suwe: Ọmọ olóògbé kan tàbùkù bí wọn ṣe ń pín fídíò òkú bàbá rẹ̀ kiri lórí ayélujára

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Ni kete ti oloogbe naa mi kanlẹ, ni fidio orisi meji ti n ja rain-rain lori ayelujara eyi to se afihan oku apanilẹrin naa.

Ọjọ Aje ni agba osere tiata naa dagbere faye lasiko aisan ọlọ pipẹ to ti n ba finra.

Ki lo wa ninu fidio to n fa awuyewuye?

Ninu fidio akọkọ, ni ọkunrin apọnbeporẹ kan to pe oloogbe naa ni baba oun, ti se afihan ara rẹ ati oku Baba Suwe ni kete to ku, ti oku rẹ si la ẹnu silẹ.

Obinrin naa to di ori oku Baba Suwe mu lo n fi omije sọrọ pe baba oun ti lọ.

Baba Suwe lo wọ asọ ankara olomi buluu eyi to wọ titi to fi mi kanlẹ, to si sun silẹ laimira bi o tilẹ jẹ pe fidio naa ko ni ohun.