Timothy Adegoke: Wo ohun tí ẹbí olóògbé ń fẹ́ lásìkò àyẹ̀wò òkú ọmọ wọn

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Adekilekun wa parọwa si awọn ileeṣẹ ọlọpaa pe ki wọn maṣe ṣe ojusaaju lori iṣẹlẹ naa, ki wọn si fi iya to tọ jẹ ẹni to ṣe iṣẹ laabi yii.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni awọn afurasi mẹfa to jẹ oṣiṣẹ ile itura Hilton Hotels and Resort ati Ramon Adedoyin to ni ile itura naa. ni wọn ti mu lẹyin ti iwadii fihan pe lootọ ni Adegoke wa si ile itura naa lati gba yara, ki o to di awati.