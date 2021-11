Baba Suwe: Ọmọ olóògbé ní wàhálà tí bàbá òun kojú lọ́wọ́ NDLEA kò tán lára rẹ́ tó fí kú

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọmọ gbajugbaja apanilẹrin osere tiata to di oloogbe, Babatunde Omidina, ti ọpọ eeyan mọ si Baba Suwe, ti tu kẹkẹ ọrọ silẹ nipa iriri baba rẹ lọwọ ajọ to n gbogun ti oogun oloro ni Naijiria, NDLEA.

Omidina Adebowale Junior, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ lori awọn nnkan ti ko le gbagbe nipa baba rẹ, salaye pe oun ati baba oun maa n ja pupọ, eyi yoo si jẹ ki oun saaro rẹ pupọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O fikun pe awọn mejeeji mọ ọwọ ara awọn, to si n gba oun nimọran lati tẹsiwaju ninu isẹ agbabọọlu ti oun n se.

Adebowale ni alawada ninu ile ni baba oun, bo si se n se ninu sinima naa lo n se loju aye, to si han gbangba pe lati ọrun lo ti mu ẹbun awada wa.

Wahala ajọ NDLEA wa lara oun to tet e pa Baba mi:

Adebowale Omidina, lasiko to n salaye ohun to se okunfa iku baba rẹ ni, wahala ti baba oun koju lọwọ NDLEA jẹ eleyi ti ọgbẹ rẹ ko tan lọkan baba Suwe titi to fi jade laye.