Timothy Adegoke: Iléèṣẹ́ ọlọ́pàá ní àwọn kò ṣègbè lẹ́yìn Adedoyin tó ni ilé ìtura Hilton, ti akẹ́kọ̀ọ́ OAU kú sí

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Osun ti ṣalaye pe Ọmọba Rahman Adedoyin, to jẹ ọkan lara awọn afurasi lori iṣekupani akẹkọọ fasiti OAU, Timothy Adegoke, ti ka fọnran ohun rẹ to lu oju ayelujara pa silẹ, ki awọn ọlọpaa to mu un.