Kevin Strickland: Ẹni ogún ọdún ni mo wọ ẹ̀wọ̀n, wọn tú mi sílẹ̀ lẹ́ni ọdún 62 pé ń kò jẹ̀bí ẹ̀ṣẹ̀ náà

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Arakunrin kan ti wọn fẹsun ipaniyan kan, ti wọn si ran lọ sẹwọn ọdun mejilelogoji, ti gba itusilẹ ti wọn si ni ko jẹbi ẹsun to gbe de ọgba ẹwọn naa.

Lati igba to ti wa ni ẹni ọdun mejidinlogun, ni wọn ti mu Kevin Strickland fun ẹsun ipaniyan amọ o n lọgun pe oun ko jẹbi ẹsun ti wọn fi kan oun.

Sugbọn wọn papa sọ sẹwọn ni osu Kẹfa ọdun 1979, to si lo ọdun mejilelogoji gbako ni ahamọ ijọba naa.

Ninu iwe akọsilẹ nipa awọn eeyan to ri itusilẹ gba kuro lọgba ẹwọn, akoko ti Kevin Strickland lo nibẹ, lo jẹ igba to pẹ julọ ti eeyan kan lo lẹwọn lai jẹbi.

Ninu akọsilẹ bakan naa, akoko ti Kevin Strickland lo ni itimọle lo tii pẹ julọ lati ọdun 1989 ati pe, ninu akọsilẹ orileede Amẹrika, oun lẹni keje to pẹ julọ lẹwọn lai jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.

Ki lo de ti wọn se ran Kevin Strickland ni ẹwọn?

Ọjọ Kẹẹdọgbọn osu kẹrin ọdun 1978 ni wọn ran Strickland lọ si ẹwọn aadọta ọdun, lẹyin tawọn kan digun jale ni ile kan to wa ni Kansas.

Eeyan kẹrin to moribọ, Cynthia Douglas ẹni ogun ọdun dibọn bi igba pe o ti ku.

Ko si ẹri kankan to fi han pe o kopa ninu iyinbọn paniyan yii .

Igbẹjọ keji to sẹ pe awọn eeyan alawọ funfun nikan lo gbẹjọ rẹ sọ pe o jẹbi ẹsun ipaniyan.

Bawo ni Kevin Strickland se ri idajọ ododo gba?

Lẹyin ọdun meloo kan arabinrin Douglas to naka si pe o kopa ninu ipaniyan naa pada sọ́ pe ọrọ ko ri bẹẹ mọ.

''Ninu iwe to kọ si ajọ Midwest Innocence Project, o ni ''nnkan ko ye mi daadaa nigba naa sugbọn mo ti nimọ si bayii, maa si fẹ se iranwọ fun arakunrin yii lọnakọna''

O se ni laanu pe arabinrin Douglas jade laye ko to le jẹri nile ẹjọ lati yi ọrọ rẹ pada sugbọn iya rẹ ati ọmọ rẹ jẹri niwaju adajọ pe alaisẹ lẹni to jẹri pe o seku paniyan.

Losu kọkanla ọdun to kọja ni wọn se agbeyẹwo idajọ rẹ.

Labẹ ofin tuntun kan to wa ni Missouri, wọn kọwe si adajọ lati tu Strickland silẹ, ki wọn si sọ pe ko mọ si ẹsun ti wọn fi kan an.

Adajọ James Welsh to gbe idajọ kalẹ lọjọ Isẹgun sọ pe ''ile ẹjọ ko ni igbagbọ ninu idajọ to ran Strikland lẹwọn tori naa o di dandan ki wọn wọgile''

Agbẹjoro ijọba gba lootọ pe arakunrin Strickland ko jẹbi sugbọn ọpọ osu ni wọn lo, ki wọn to tu silẹ. Ko yẹ ko le to bayi''

Se Kevin Strickland yoo ri owo "gba ma binu" gba bi fun bo se se ẹwọn laitọ?

Adari eto idajọ Midwest Innocent Project Tricia Rojo Bushnell sọ ninu atẹjade pe ''A ni igbagbọ pe eyikeyi adajọ to ba ri ẹri ta gbe wa, yoo sọ pe arakunrin Strickland ko jẹbi, nkan to si sẹlẹ naa ree''

O tẹsiwaju pe ''ko si nkankan to le da ọdun mejilelogoji to ti lo lọgba ẹwọn pada ati pe ni ipinlẹ to ti sẹwọn yii, wọn ko ni san owo gba ma binu kankan fun. Eleyi kii se idajọ ododo''